Mbaye Leye en dit plus sur l'absence de Merveille Bokadi et la sortie de Nicolas Raskin

Ce vendredi soir, le Standard de Liège est allé s'imposer à Eupen (0-4) lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League. Un succès qui permet aux Liégeois d'occuper provisoirement la 7ème place du classement.

Le Standard de Liège a étrillé Eupen malgré un début de match plutôt compliqué. Titulaire indiscutable au sein du onze rouche depuis le début de la saison, Merveille Bokadi était absent de la feuille de match lors de la victoire du matricule 16 ce vendredi soir. "Il s'est blessé ce vendredi, il avait mal aux adducteurs. Durant la trêve internationale, il n'avait pas joué la deuxième rencontre de la République Démocratique du Congo car il avait encore mal. Nous l'avions soulagé avant le match contre La Gantoise et il avait donc pu jouer. Mais lors de cette rencontre, nous avons pu voir c'était très difficile pour lui d'accélérer. Vu les échéances à venir, il faut prendre soin de Merveille car c'est un joueur important de l'équipe. Je pense qu'il serat fit dimanche prochain", a confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre face à Eupen.

Nicolas Raskin est sorti à la 76ème minute. "Je suis content de lui car il a fait preuve de beaucoup de détermination. Il avait déjà été un peu malade durant la semaine et a très peu dormi la nuit dernière. Il était fort incertain ce matin, mais finalement, il était prêt à jouer. Il a très bien presté durant les 60 premières minutes et a apporté du tempo et de la grinta. Dans quelques jours, il ira mieux", a conclu le T1 des Rouches.