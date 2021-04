🎥 Le but inoubliable de Hans Vanaken au Lotto Park

le déplacement au Sporting d'Anderlecht rappelle d'excellents souvenirs au double Soulier d'Or.

Plus d'un an après son dernier déplacement au Lotto Park, le Club de Bruges retourne à Anderlecht ce dimanche. Et Hans Vanaken n'a certainement pas oublié la rencontre de l'an dernier: il avait inscrit le doublé qui avait permis à Bruges de renverser le Sporting dont cette superbe reprise de volée, désignée but de l'année lors du Gala du Soulier d'Or.