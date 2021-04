🎥 Dries Mertens passeur, précieuses victoires pour la Juve et le Napoli

Les cadors ont tenu leur rang en Serie A ce week-end, la pression est désormais sur l'Atalanta qui se déplace à la Fiorentina dimanche soir.

La Juventus a tranquillement répondu aux victoires des deux clubs milanais, qui la devancent au classement de la Serie A. Les Bianconeri ont facilement disposé du Genoa grâce à des buts de Dejan Kulusevski, Alvaro Morata et Weston McKennie (3-0).

Ce fut, en revanche, nettement plus compliqué pour le Napoli et la Lazio. Avec Dries Mertens, monté dans le dernier quart d'heure et passeur décisif (son septième assist de la saison en championnat), les Napolitains se sont imposés à la Sampdoria grâce à des buts de Fabian Ruiz, en première période, et de Victor Osimhen dans les tout derniers instants (0-2).

La Lazio et Ciro Immobile ont, pour leur part, dû attendre les arrêts de jeu pour débloquer le marquoir au Hellas Verone (0-1), c'est Milinkovic-Savic qui a inscrit le but de la victoire à la 94e minute de jeu. Au classement, la Juventus (62 points) assure sa troisième place, à 12 unités de l'Inter, Naples (59) grimpe à la quatrième place en attendant le résultat de l'Atalanta (58), la Lazio pointe la sixième place (55).