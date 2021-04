Neymar confirme sa prolongation au Paris Saint-Germain !

La situation de Neymar au PSG a longtemps fait couler l'encre, mais le Brésilien a balayé tous les soupçons après la qualification ce mercredi.

Neymar (29 ans) reste au PSG, c'est désormais une quasi-certitude, du moins à l'en croire : après la qualification épique obtenue face au Bayern Munich ce mercredi malgré la défaite, la star brésilienne l'a affirmé au micro de la TNT. "Ce n'est même plus un sujet de discussion ! C'est évident que je suis plus à l'aise aujourd'hui que par le passé au PSG", a-t-il déclaré.

Le Brésilien lui-même a disputé un excellent match contre les champions en titre et semblait très ému au coup de sifflet final. "Nous avions fait un bon match contre eux en finale la saison passée et ça avait déjà envoyé un message. Je sentais que nous allions tirer le Bayern et quand ça a été le cas, j'ai directement dit à mes équipiers qu'on allait se qualifier", continue Neymar. "On voulait se prouver qu'on pouvait le faire, qu'on pouvait jouer comme une équipe. C'était un grand match".