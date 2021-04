Le Real Madrid a eu de la chance de se qualifier selon Thibaut Courtois : "On a souffert"

Les Madrilènes ont réussi à tenir les Reds en échec à domicile et à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions.

"On a souffert", a confié Thibaut Courtois après le match du Real Madrid face à Liverpool. Les Madrilènes ont décroché leur qualification malgré un partage à Anfield mais la pression était présente.

"On a eu beaucoup de chance qu'il n'y avait pas de supporters ce soir à Anfield. En première mi-temps, nous avons eu difficile d'assurer la possession du ballon et de créer quelque chose. Le but en seconde mi-temps a été de survivre."

"Ce ne fut pas notre meilleur match, mais on vient d'aligner des matches difficiles contre Liverpool et Barcelone. J'ai effectué quelques arrêts aux moments importants. On a essayé de marquer en contres, mais Alisson a sauvé son but", a ajouté le Diable Rouge.

En demi-finale, Courtois retrouvera son ancien club de Chelsea pour lequel il a joué entre 2011 et 2018.