Philippe Clement: "Les records? La seule chose qui nous intéresse, c'est le titre"

Le Club de Bruges terminera, quoi qu'il arrive, la phase classique avec un avantage record, mais ça n'importe pas dans l'esprit de Philippe Clement.

Le Club de Bruges aura, au moins, 13 points d'avance sur son premier poursuivant à l'issue de la phase classique, un record depuis l'instauration des playoffs, mais Philippe Clement n'en a cure. "Avec les records tu n'as rien. Tu pourrais en battre dix sur la saison et ne pas être champion."

Et le seul objectif du Club c'est d'aller chercher le titre et le plus vite possible. C'est pourquoi le match de dimanche contre Mouscron est très important aux yeux du coach brugeois. "Quel que soit l'écart au classement mon envie est la même: on doit donner le maximum à chaque entraînement et à chaque match. On ne peut pas répéter ce message toute l'année, mais si je sens un peu de relâchement, alors je le dis tout de suite", insiste encore Philippe Clement.