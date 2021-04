Un petit espoir de playoffs 2? Marc Brys et OHL veulent encore y croire

Les Louvanistes ont déçu la semaine dernière contre le Cercle, ils veulent saisir leur dernière chance, dimanche, d'accrocher les playoffs 2.

Écrasé par le Cercle de Bruges, malgré plus d'une mi-temps en supériorité numérique, OHL n'a plus son sort entre les mains. Désormais 11es, les Louvanistes doivent gagner leur dernier match et espérer que plusieurs concurrents perdent des points.

"Gagner et après on verra"

Raison de plus pour tout donner contre Waasland-Beveren, dimanche, et c'est ce qu'attend Marc Brys de son équipe. "Waasland-Beveren abordera cette rencontre avec le couteau entre les dents et c'est ce que nous devrons faire aussi", insiste Marc Brys.

"Il nous reste une chance d'atteindre les playoffs, nous devons la saisir. Nous voulons, quoi qu'il arriv, gagner pour bien finir notre belle phase classique. Si ça suffira pour atteindre les playoffs? On le verra après, mais la première mission, c'est de gagner."