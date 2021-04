"Inacceptable": la Pro League réagit à son tour au projet de création d'une Super League

Comme de nombreuses fédérations et associations, la Pro League communique à son tour sur le projet de Super League annoncé ce lundi par 12 grands clubs européens.

Un projet auquel la Pro League s'oppose avec vigueur. "Le projet de Super League est inacceptable et ne doit pas être négocié", commence-t-elle dans son communiqué.

Et Pierre François, CEO de la Pro League, va même un peu plus loin, estimant que ce projet est contraire aux valeurs que doit défendre le foot européen: "Une ligue fermée est aux antipodes de la conception européenne du football de haut niveau et constituerait une violation flagrante des règles en matière de concurrence."