Le FC Bruges établit un nouveau record à l'aube des playoffs

Les Brugeois ont terminé la phase classique sur une bonne note avec une victoire face à Mouscron dimanche.

La victoire du FC Bruges face à l'Excel Mouscron ce dimanche a condamné les Hurlus à la relégation directe (avec la victoire de Waasland-Beveren en parallèle) mais elle était surtout synonyme de nouveau record.

Les Brugeois terminent la phase classique avec 76 points, soit 16 de plus que leur plus proche poursuivant l'Antwerp.

Pour les Champions' Playoffs, les points seront toujours divisés par deux ce qui veut dire que Bruges comptera huit points d'avance sur l'Antwerp, soit la plus grosse différence entre le premier du classement et son plus proche poursuivant.

Jusqu'ici ce record de points était détenu par Bruges lui-même avec six points (en 2018) et le Sporting d'Anderlecht (en 2010).