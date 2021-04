"Vous pouvez toujours compter sur moi": Marc Coucke fier de voir Anderlecht retrouver des couleurs

Marc Coucke ne tweete plus beaucoup sur le football. Il assume son rôle dans l'ombre. Mais hier, il a sorti son téléphone après la qualification pour les Champions' Playoffs.

"Un grand merci pour ce message qui me touche au cœur ! Vous pouvez toujours compter sur moi, pour avoir le maximum de résultats en gardant nos valeurs", a-t-il répondu à un supporter d'Anderlecht sur Twitter.

Coucke semble également faire référence à la situation financière sur laquelle plus de clarté devrait être faite dans les prochains jours. Un accord financier avec les actionnaires serait en préparation et Coucke aimerait faire un autre effort afin d'emmener le club un peu plus au top.