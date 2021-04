Les premiers pas de Reda Akbib à Charleroi: "J'espère que c'est le début d'une grande histoire"

Comme Anthony Descotte, le jeune défenseur central a profité du dernier match de la saison pour engranger ses premières minutes en Pro League. Il espère pouvoir en engranger d'autres dès le coup d'envoi de la prochaine saison, même s'il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Passé par les centres de formation du Sporting d'Anderlecht, de Malines et de La Gantoise, Reda Akbib avait opté pour un nouveau défi à Charleroi en début de saison. Un défi qui lui aura permis d'obtenir ses premières minutes en Pro League.

Samedi soir, contre Eupen, le défenseur central de 20 ans est monté en fin de rencontre. Et même s'il n'a joué que quelques minutes, il estime que c'est un signal positif. "Je suis dans le timing que je m'étais fixé et j'espère que ça va continuer comme ça et que c'est le début d'une grande histoire", sourit-il.

"Un tournant dans ma carrière"

Reda Akbib estime d'ailleurs qu'il a beaucoup progressé au cours de la saison écoulée, au contact des pros carolos. "Je venais de passer cinq ans à Gand, mais c'est cette année que j'ai appris le plus. Rejoindre le noyau pro, ça m'a vraiment apporté quelque chose de plus, j'ai l'impression que c'est un tournant spécial dans ma carrière."

C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait décidé de rejoindre Charleroi en début d'année. "Parce que je sentais qu'il y aurait plus d'opportunités ici. À Gand, il y avait énormément de défenseurs centraux, plus qu'ici. J'ai eu l'impression que Charleroi serait plus accessible."

Son passage chez les Zèbres lui aura en tout cas offert les premières minutes de sa carrière professionnelle. Reste à voir si l'aventure se prolongera? Il ne le sait pas encore. "J'avais signé pour un an, on va voir ce qui se passera pour la suite", conclut-il. Affaire à suivre donc.