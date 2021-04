Neymar aux Jeux Olympiques?

Le Brésilien du PSG pourrait prendre la direction de Tokyo cet été. Il serait en course pour obtenir une deuxième médaille d'or olympique.

Si Kylian Mbappé a visiblement renoncé à participer aux Jeux Olympiques 2021 (21 juillet-7 août) avec l’équipe de France Espoirs, le Paris Saint-Germain va peut-être devoir gérer un autre dossier chaud lié à cette compétition. Sélectionneur des U23 du Brésil, André Jardine aimerait en effet s’appuyer sur l’attaquant du club de la capitale, Neymar (29 ans, 102 sélections et 61 buts), parmi les 3 jokers autorisés.

"Sans aucun doute. En partant du principe que nous voulons former la sélection la plus forte possible, Neymar, qui est le joueur phare de la sélection A et le meilleur joueur brésilien en activité, entre en ligne de compte. On parle d'un crack avec un pouvoir de décision ahurissant, une force de déstabilisation pour l'adversaire, qui joue dans un grand club. Il est peut-être dans la plénitude de sa carrière. Pour nous, ce serait un atout d'une énorme qualité, a plaidé le technicien pour O Globoesporte sans toutefois trop s’avancer. Nous comprenons que la situation est complexe. Nous laissons cela à l'institution. C'est une question qui va au-delà de mes prérogatives d'entraîneur et regarde davantage la Fédération, le PSG et le joueur lui-même."

Avant d'aborder la question avec le PSG, il faudrait effectivement commencer par savoir ce qu’en pense le principal intéressé, qui a déjà disputé la compétition et décroché la médaille d’or à Rio en 2016.