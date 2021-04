Marseille s'impose, Wout Faes se troue

Chez les Belges de Reims, l'Olympique de Marseille s'est largement imposé et reste plus que jamais candidat à l'Europe.

L'Olympique de Marseille s'est sorti, ce vendredi, du piège tendu par le Stade de Reims de Foket et de Faes. Ces derniers ont pourtant ouvert le score par Mbuku (38', 1-0). Mais dans la foulée, non seulement Marseille égalise par Payet (41', 1-1) mais prend l'avantage dans les arrêts de jeu par Milik (45'+2, 1-2).

La seconde période est catastrophique pour Reims car non seulement ils vont finir à 10 parce que... Wout Faes comment une deuxième faute qui lui vaut son deuxième carton jaune de la soirée (69') mais en plus Payet inscrit son deuxième but de la soirée pour donner la victoire aux siens (76', 1-3).

Au classement, l'OM est 5ème au classement alors que le Stade de Reims est lui bien calé au milieu du classement.