OFFICIEL : Beñat San José n'est plus l'entraîneur de l'AS Eupen

Comme pressenti, Beñat San José ne sera plus l'entraîneur de l'AS Eupen la saison prochaine. Le club germanophone a officialisé la nouvelle.

Beñat San José quitte son poste d'entraîneur de l'AS Eupen, comme pressenti plus tôt cette semaine : le club annonce que malgré une offre de prolongation, le coach espagnol a pris la décision de ne pas rester au Kehrweg la saison prochaine. Il sera donc resté deux saisons à Eupen, et son départ est le premier changement structurel au club qui devrait en compter beaucoup cet été.

Découvrez le communiqué eupenois dans son intégralité :

Beñat San José ne poursuivra pas son travail d’entraîneur en chef de l’AS Eupen. L’AS Eupen avait offert à l’entraîneur espagnol un prolongement de son contrat après la fin de cette saison.

Après mûre réflexion, Beñat San José a décidé de relever à ce moment important de sa carrière un nouveau défi après deux ans passés à la KAS Eupen.

L’AS Eupen tient à remercier Beñat et son équipe pour leur engagement et le bon travail au cours des deux dernières saisons et lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière.

Dans un message vidéo, Beñat San José a adressé ses remerciements aux responsables de l’Aspire Academy et du club ainsi qu’à son staff sportif et médical pour leur soutien et leur excellent travail. Beñat San José a également remercié les collaborateurs de la KAS Eupen ainsi que les supporters de la famille des Pandas, ses voisins à Eupen et ses joueurs pour leur respect et leur engagement.