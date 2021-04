Les arbitres doivent-ils communiquer plus ? "Nous réfléchissons à améliorer notre interactivité"

Il est souvent reproché aux arbitres de rester dans leur "tour d'ivoire" et de ne pas être disponibles pour discuter de leurs décisions à l'issue des rencontres. Une situation qui ne devrait pas fondamentalement changer, mais le Professional Refereeing Department veut améliorer l'interactivité.

Bertrand Layec a rappelé les raisons pour lesquelles les arbitres ne sont pas autorisés, ou en tout cas pas encouragés par l'Union Belge à s'exprimer après les rencontres de Pro League : "Il ne s'agit pas d'un manque de transparence, mais d'une volonté de notre part de protéger les arbitres de toute déclaration hâtive", explique le directeur général du PRD. "L'arbitre n'a pas toujours toutes les cartes en main dès la fin de la rencontre, il a besoin de recul et de revoir certaines images avant de s'exprimer. Nous préférons l'attente et la réflexion à une communication directe".

La prise de parole du lundi par Frank De Bleeckere est quelque chose que peu de pays ont mis en place

Cette communication a pris la forme, depuis un certain temps, d'une adresse de Frank De Bleeckere par vidéo tous les lundis. Mais celle-ci n'est pas "interactive" à proprement parler, le choix des phases révisées et expliquées étant du ressort du département arbitral. "C'est tout à fait vrai. Nous y réfléchissons, car il s'agit en effet d'une communication fermée", reconnaît Layec. "Nous devons envisager des solutions pour devenir plus interactifs et mieux nous adresser au public. Cependant, très peu de pays ont mis en place cette façon de réviser des phases le lundi", pointe-t-il enfin.