Theo Bongonda savoure: "Si tu arrives à gagner ici..."

Double buteur et passeur: une semaine après un grand match en finale de la Coupe de Belgique, Theo Bongonda a été l'homme fort du Racing Genk sur la pelouse de l'Antwerp, pour une revanche que savourent les Limbourgeois.

Parce que Genk avait été battu 3-2 au Bosuil il y a à peine deux semaines. "On a montré une réaction après cette défaite et on est content d'avoir pu gagner ce match-là, surtout après une finale", confirme Theo Bongonda, qui portait le brassard de capitaine vendredi soir.

Cinq jours après avoir remporté la Coupe, les Limbourgeois démontrent qu'il faudra aussi compter sur eux en playoffs. "On a appris des erreurs qu'on avait commises la dernière fois et je pense que cette victoire est méritée. Ce n'est pas un hasard si on gagne ce match. L'Antwerp est l'une des équipes les plus chiantes à jouer et si tu parviens à gagner ici, c'est que tu es une bonne équipe."

Une victoire d'autant plus savoureuse pour les Limbourgeois qu'ils étaient menés à 25 minutes du terme. "Même en difficulté on a continué à pousser, on voulait montrer et on a montré qu'on était meilleur qu'eux, ça montre qu'on a gagné en maturité", conclut Theo Bongonda qui, du haut de son assist et de ses deux buts, a montré le chemin à ses équipiers.