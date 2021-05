🎥 Deux buts, un assist: Theo Bongonda a tiré Genk vers le haut

Moins d'une semaine après une grosse prestation en Coupe, le numéro 10 du Racing a récidivé.

Thoe Bongonda respire la grane forme du côté de Genk. Décisif et pétillant en finale de Coupe contre le Standard, il a repis ça vendredi. Bien aidé par les deux assists de Junya Ito et le but de Paul Onuachu, il a guidé Genk vers la victoire grâce à son doublé et sa passe décisive.

Une belle façon d'honorer le brassard de capitaine qu'il avait autour du bras en l'absence de Bryan Heynen. Même s'il réfute l'influence de ce rôle de capitaine sur la qualité de sa prestation. "Peu importe qui a le brassard et qui marque, ce qui compte c'est de gagner." Mission accomplie pour les Limbourgeois qui s'emparent de la deuxième place en attendant le résultat d'Anderlecht à Bruges.