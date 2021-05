🎥 Jérémy Doku était en feu face à Bordeaux : record de dribbles en L1 cette saison !

Jérémy Doku a-t-il réussi sa meilleure performance avec Rennes sur la pelouse de Bordeaux ? Malgré le résultat négatif (1-0), c'est bien possible.

La progression de Jérémy Doku (18 ans) avec Rennes ces dernières semaines est notable : déjà auteur de son second but en championnat de France un peu plus tôt, l'ancien d'Anderlecht a offert un véritable récital sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, même s'il n'est pas parvenu à être décisif. Doku a en effet réussi le nombre impressionnant de 12 dribbles, soit tout simplement le record de la saison en Ligue 1.