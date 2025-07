Antoine Colassin à Charleroi : un bon coup, mais du travail supplémentaire pour Rik de Mil

Neuf ans après avoir quitté l'académie, Antoine Colassin s'apprête à faire son retour au Sporting de Charleroi. Un renfort intéressant pour les Zèbres, même si Rik De Mil devra trouver le moyen de lui faire fournir les mêmes efforts défensifs que Daan Heymans... ou adapter son organisation.

Natif de Charleroi, Antoine Colassin a réalisé une partie de sa formation au Sporting, entre 2014 et 2016, avant de rejoindre un autre Sporting, celui d'Anderlecht, pour effectuer ses débuts dans le monde professionnel.

Peu utilisé au Lotto Park, l'attaquant aujourd'hui âgé de 24 ans a souvent été cité au Mambourg lors des derniers mercatos. Mais c’est à Zulte-Waregem, puis à Heerenveen qu’il a été prêté, avant de réaliser quelques piges avec les RSCA Futures en Challenger Pro League.

Antoine Colassin à Charleroi, la suite logique

En fin de contrat dans la capitale, Antoine Colassin s’était engagé avec le Beerschot l’été dernier, avec l’objectif de s’imposer dans un club de D1A. Chose faite, puisqu’il a disputé 28 rencontres avec les Rats cette saison, pour un bilan très honorable de six buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues.

Colassin est aussi en quête de stabilité, mais il était devenu évident qu’il ne resterait pas au Beerschot, lanterne rouge du championnat et presque condamné dès la mi-saison. Neuf ans après son départ et après y avoir été cité à plusieurs reprises, il va faire son retour au Mambourg cet été.

Utilisé en qualité de second attaquant en compagnie de Marwan Al Sahafi, Antoine Colassin devrait occuper un rôle similaire à Charleroi et serait donc le remplaçant désigné de Daan Heymans, parti au Racing Genk. Les deux joueurs n'ont cependant pas exactement les mêmes qualités, et Rik De Mil va devoir procéder à quelques ajustements.

Comment Rik de Mil va l'intégrer dans son effectif

Notamment dans le travail défensif. Là où Heymans multipliait les efforts pour aider ses coéquipiers, Antoine Colassin est plutôt un joueur tourné vers l’attaque, qui ne défend pas énormément. Dans le pressing, ainsi que dans l’organisation et la construction du bloc défensif, De Mil devra donc trouver une solution : demander à Colassin d’accentuer ses efforts défensifs ou s’organiser autrement.

Cette donnée sera néanmoins plus importante qu’elle n’en a l’air. La saison dernière, c’est aussi dans l’intensité et la justesse de son pressing que Charleroi a su faire la différence, embêtant de nombreux participants aux Champions Play-offs et battant même l’Antwerp dans le barrage européen. Daan Heymans y avait un rôle clé, et Antoine Colassin devra faire aussi bien pour permettre à ce système de perdurer.

Doté de qualités offensives indéniables, Antoine Colassin permettra aussi au Sporting de Charleroi d’augmenter le nombre de joueurs belges dans son noyau, qui n’est pas très élevé — et encore moins depuis le départ de Heymans vers Genk. Un bon coup potentiel pour les Zèbres, mais aussi pour Colassin, qui devrait vivre une première saison en tant que titulaire dans une équipe de Jupiler Pro League qui ne jouera pas le maintien. Un environnement idéal pour démontrer ses qualités et poursuivre sa progression.