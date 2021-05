🎥 L'arrêt de la saison du Beerschot

Les supporters du Beerschot ont dĂ©signĂ© le plus bel arrĂȘt de la saison de leur portier.

Mike Vanhamel a été l'un des gardiens les plus en vue cette saison en D1A. De retour parmi l'élite, le portier du Beerschot a détourné 100 tentatives tout au long de l'exercice en championnat, le cinquème total le plus élevé de la saison (derrière Romo, Bostyn, Koffi et Jackers).

Parmi ces 100 parades, les supporters du Beerschot ont désigné la plus belle: une double intervention devant les Brugeois Eder Balanta et Bas Dost.