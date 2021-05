L'ultime réponse de Big Rom' à Zlatan?

Tout récent champion d'Italie, Romelu Lukaku n'a pas oublié d'adresser un petit message à Zlatan Ibrahimovic.

Les buteurs phares de l'Inter et du Milan AC se toisent depuis que Zlatan Ibrahimovic a rejoint les Rossoneri. Et Romelu Lukaku en a rajouté une dernière couche, ce lundi, un peu plus de 24 heures après le titre conquis: "Le vrai dieu a choisi le roi. C'est le moment de s'incliner. Le Roi de Milan."

The real god ✝️

has crowned the king!

Now bow down



Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!



King of Milano 😉👑 pic.twitter.com/n0gAiYWFTp — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 3, 2021

Un Tweet qui fait référence à une petite joute verbale que se sont livrés le Suédois et le Diable Rouge l'an dernier. À l'issue d'un derby qu'il avait marqué de son empreinte, Romelu Lukaku avait tweeté: "Il y a un nouveau roi en ville."

Zlatan lui avait répondu en octobre dernier, après avoir planté un doublé et offert la victoire à l'AC contre l'Inter (1-2): "Milan n'a jamais eu de roi, ils ont un Dieu".C'est donc Romelu Lukaku qui aura eu le dernier mot. Jusqu'au prochain derby?