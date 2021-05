Exclusif: Fenerbahçe fait une offre pour un attaquant de Pro League !

Cet attaquant de Pro League, qui a marqué 17 buts cette saison, va quitter son club et il ne manque pas de prétendants.

Yuma Suzuki a réussi une très belle saison et si STVV s'est sauvé en fin de championnat, le Japonais y est pour beaucoup avec ses 17 buts. Du coup, il est sur les tablettes du Hertha Berlin et il a clamé haut et fort son envie de rejoindre la Serie A.

Ce mardi, un club s'est positionné avec une offre ferme: 4.5 millions d'euros + plusieurs primes qui feraient monter le montant du transfert à 5.5 millions d'euros. Selon nos informations, STVV (qui voulait 6 millions d'euros pour son Japonais) serait enclin à accepter cette offre vu les conditions financières du moment.

Il reste à voir si le joueur voudra rejoindre la Turquie et l'actuel deuxième du classement.