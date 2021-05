Anderlecht-Antwerp: la sélection anversoise, sans quatre joueurs, positifs au Covid-19

L'Antwerp sera privé de quatre éléments supplémentaires pour se déplacer à Anderlecht.

En plus de Lior Refaelov, écarté, de Jérémy Gelin et de Faris Haroun, blessés, l'Antwerp sera privé de Lior Refaelov, de Felipe Avenatti, de Dylan Batubinsika et de Frank Boya, tous les quatre positifs au Covid-19, pour son déplacement à Anderlecht de samedi soir.