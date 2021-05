Mignolet remet l'église au milieu du village: "Nous devons rester le plus calme possible".

Le gardien de Bruges est revenu sur la lourde défaite du Club de Bruges.

Pour la première fois depuis son arrivée au Club de Bruges, Simon Mignolet a encaissé trois buts lors d'un match de championnat. Après la rencontre, le Diable Rouge est revenu sur la prestation de son équipe.

"En première période, nous avons eu le ballon, nous avons essayé de jouer notre jeu contre une équipe de Genk dont nous nous méfions car ils marquent facilement. Nous avons eu des occasions mais nous encaissons. Pourquoi? Parce que nous avons douté dans le dernier geste, mais pas Onuachu. Ils devaient gagner pour se rapprocher de nous et après ils ont eu des espaces en contre. Après le deuxième et le troisième but c'est évidemment bien plus difficile. On n'a pas eu la bonne réaction, alors que contre Anderlecht ou Mouscron nous avons su nous battre pour revenir".

Pour la suite, l'ancien de Liverpool ne veut pas sombrer dans le négativisme: "Nous devons rester le plus calme possible. Le but c'est d'être champion, oui, mais il faut retenir la rencontre de ce soir car il y a une différence entre prendre un but et trois buts. Cela ne doit plus arriver".