Didier Deschamps désigne ses favoris pour l'Euro ... et n'y place pas la Belgique

Qui remportera l'Euro 2020 ? Didier Deschamps a désigné ses favoris, et pense avant tout aux nations "historiques" plutôt qu'à une surprise belge.

Didier Deschamps s'est exprimé dans le magazine allemand Kicker au sujet de l'Euro 2020 et y a désigné son favori, ou plutôt ses favoris, car le sélectionneur français ne s'est pas mouillé : "Je pense d'abord aux six grands pays européens : l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal et l'Angleterre. Tous ces pays ont capables de remporter un Euro ou une Coupe du Monde", estime DD.