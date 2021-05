Fin de saison pour Marco Verratti

Mauvaise nouvelle pour le PSG dans le sprint final en Ligue 1 : Marco Verratti sera absent pour les deux derniers matchs.

Marco Verratti (28 ans) s'est blessé au ligament interne du genou droit ce week-end lors du match face à Rennes et son absence a été évaluée à trois semaines, rapporte L'Equipe. L'Italien manquera donc les deux derniers matchs de Ligue 1, face à Reims et Brest, et la demi-finale de Coupe de France de ce mercredi contre Montpellier.

L'Euro 2020 arrivera vite et les supporters italiens espèrent certainement que la blessure de Verratti ne se compliquera pas ...