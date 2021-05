OFFICIEL : Luciano D'Onofrio et l'Antwerp, c'est fini !

Le Matricule 1 a annoncé la fin de sa collaboration avec Luciano D'Onofrio, directeur sportif et vice-président du club depuis 2017.

C'était assez attendu et cela se murmurait depuis des semaines, mais c'est désormais officiel et cela reste un petit séisme dans le microcosme du football belge : Luciano D'Onofrio (66 ans) et l'Antwerp ont mis un terme à leur collaboration, entamée en 2017 et qui avait vu l'ancien homme fort du Standard de Liège débarquer au Bosuil avec la double casquette de directeur sportif et vice-président.

Le président de l'Antwerp, Paul Gheysens, a tenu à exprimer ses remerciements à D'Onofrio "pour le travail important qu'il a accompli pour le Royal Antwerp FC : l'excellent choix de talents, la sélection et le recrutement de qualité nécessaire pour développer l'équipe sur le plan sportif. Luciano D'Onofrio a apporté une contribution importante à la réalisation d'un succès sportif spectaculaire".