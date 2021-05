🎥 Vincent Kompany félicite Manchester City

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, Vincent Kompany a pris le temps de féliciter son ancien club de Manchester City. Morceaux choisis:

"Bonjour tout le monde. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, car je prépare mes rencontres avec Anderlecht. Nous jouons beaucoup, c'est une grosse période. Mais j'ai tout de même une chose à dire: félicitations à Manchester City. Remporter le championnat, aller en finale de la Ligue des Champions... Je suis très heureux de voir cela, surtout pour les gens du club et les supporters, ce sont des personnes que j'aime".

Vincent Kompany a quitté Manchester City il y a deux saison pour revenir à Anderlecht, tout d'abord comme joueur et ensuite comme entraîneur.

Been working hard and relentlessly with the boys here @rscanderlecht but there’s always time to celebrate the achievement of people you love.🥇😁👊🏾 #mancity pic.twitter.com/S6wS0tKkVt