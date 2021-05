🎥 La Juventus s'offre la Coupe d'Italie

Après la Supercoupe en janvier, la Juventus d'Andrea Pirlo soulève un second trophée. Avant d'aller chercher son ticket pour la Ligue des Champions?

Avec Gianluigi Buffon entre les perches (pour son dernier match avec la Juve?), la Juventus affrontait l'Atalanta, mercredi soir, dans une finale de Coupe d'Italie qui s'annonçait passionnante et qui se disputait sur la pelouse du Mapei Stadium.

Dans ce duel entre deux cadors de Serie A, c'est l'Atalanta qui a rapidement mis le pied sur le ballon et dominé les échanges. Mais c'est la Juventus qui a trouvé l'ouverture en premier. Au terme d'un contre rondement mené, Dejan Kulusevski décochait une frappe enroulée en un temps imparable et débloquait le marquoir.

Quel effet incroyable sur le but Kulusevski avec la Juventus 🔥🔥pic.twitter.com/8ehlbmi02H — Conte2Foot (@Conte2Foot) May 19, 2021

Un but qui n'a pourtant pas refroidi les ardeurs bergamasques: huit minutes après l'ouverture du score et à quatre minutes du repos, Ruslan Malinovskiy égalisait en puissance, ne laissant aucune chance à Gianluigi Buffon.

C'est donc en deuxième période que s'est jouée cette finale. Bien plus audacieuse qu'en première période, la Vieille Dame a finalement émergé grâce à un but de Federico Chiesa, parfaitement servi par Kulusevski. Le coup de grâce pour des Bergamasques qui ont accusé le coup en seconde période (1-2).

L'Atalanta, qui n'a plus soulevé la Coupe d'Italie depuis 1963, perd sa quatrième finale, la Juventus remporte sa 14e Coupe d'Italie, la cinquième au cours des sept éditions. Mais le plus important est sans doute à venir pour les Bianconeri, seulement cinquièmes de Serie A, qui doivent se qualifier pour la Ligue des Champions et qui joueront leur va-tout dimanche soir, à Bologne.