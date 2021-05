Karim Benzema fier de faire son retour en équipe de France

Plus convoqué en équipe de France depuis l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena en octobre 2015, l'attaquant français (33 ans, 81 sélections et 27 buts) a été rappelé par le sélectionneur Didier Deschamps ce mardi pour disputer l'Euro.

La fin d'une longue mise à l'écart pour Karim Benzema qui a livré sa première réaction sur Twitter. "Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien", a twitté le joueur du Real Madrid.