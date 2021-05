🎥 20 cas de Covid, pas de gardien, pas de remplaçant: et pourtant River Plate a dompté Santa Fé

Une victoire qui restera dans les annales du club de Buenos Aires!

C'est peut-être la victoire la plus incroyable de son histoire que River Plate s'est offert, la nuit dernière, contre Santa Fé en Copa Libertadores. Le club argentin était décimé par la Covid-19 et le coach n'avait que onze joueurs, et pas le moindre gardien, à sa disposition.

Un milieu de terrain blessé entre les perches

POR ESTE AMOR ⚪️❤️⚪️ pic.twitter.com/pTEShKRtFP — River Plate (@RiverPlate) May 20, 2021

C'est un milieu de terrain, Enzo Perez, blessé aux ischios-jambiers, qui a dépanné entre les perches (et qui a d'ailleurs été élu homme du match). Un contexte qui n'a pas empêché le club de Matias Suarez, forfait, de surprendre les Colombiens de Santa Fé.

Fabrizio Angileri et Julian Alvarez ont trouvé l'ouverture dans les six premières minutes de la rencontre et River Plate a ensuite résisté, malgré la réduction du score par Kevin Osorio à un quart d'heure du terme. Un succès (2-1) qui permet aux Argentins de prendre la tête de leur groupe, alors qu'il ne reste qu'une journée à disputer en Copa Libertadores.

🎥 @TurkoAngileri21: el primer grito Millonario en una noche para la historia en la @Libertadores.#JuntosSomosMásGrandes ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/dklmMxjeCQ — River Plate (@RiverPlate) May 20, 2021