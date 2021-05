Franky Vercauteren déçu: "Plus par la manière que par le score"

Les Anversois ont pris l'eau à Genk et ils n'auront que quelques jours pour digérer la claque reçue jeudi soir.

L'Antwerp voulait maintenir un petit espoir d'accrocher la deuxième place en s'imposant à Genk, les Anversois y ont crû pendant un peu plus de 45 minutes, avant de couler. "Jusqu'à 2-0, on jouait bien et je pense même que nous avions les plus belles opportunités", estime Franky Vercauteren.

"On a baissé les bras"

Mais c'est bien le Racing qui a ouvert le score, en fin de première priode, avant de doubler la mise dès le retour des vestiaires. "Genk a été plus efficace et, après le 2-0, on n'était plus du tout organisé, on courrait partout et nulle part."

Une déception pour le coach du Great Old. "Pas pour le résultat, car 2-0 ou 4-0, ça revient finalement à la même chose. Mais plus par la manière. On a baissé les bras et c'est comme ça qu'on se fait punir." Une claque que les Anversois devront vite oublier: dimanche, ils recevront Anderlecht avec la troisième place pour enjeu.