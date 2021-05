Le beau geste du Cercle de Bruges envers Miguel Van Damme, qui se bat contre la maladie

Miguel Van Damme ne rejouera peut-être plus jamais pour le Cercle de Bruges, mais celui-ci ne laissera pas tomber son gardien de but, qui lutte contre la maladie.

Souffrant depuis plusieurs années d'une leucémie, Miguel Van Damme (27 ans) avait reçu de mauvaises nouvelles cette saison, la maladie ayant fait son retour en septembre et l'ayant forcé à une hospitalisation plus tôt cette année. Le portier du Cercle de Bruges est en fin de contrat en juin, mais Het Laatste Nieuws révèle que le club a prolongé d'un an le bail de son portier, qui compte 44 matchs avec les Groen & Zwart.

Van Damme n'a plus joué depuis deux ans, le 17 mai 2019, et ne portera peut-être plus jamais le maillot du Cercle, mais ce geste symbolique lui permettra d'affronter sereinement la maladie. Le gardien brugeois devrait également devenir père plus tard ce mois de mai pour la première fois.