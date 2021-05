Ligue 2 : Dewaest et Dejaegere joueront la montée avec Toulouse, Henen et Grenoble passent à la trappe

Alignés dans le onze de base de Toulouse ce vendredi, Sebastian Dewaest et Brecht Dejaegere ont participé à la victoire de leur équipe contre Grenoble. Le Téfécé devra encore franchir un obsctacle pour accéder à la Ligue 1.

Toulouse peut encore y croire. Ce vendredi, le Téfécé s'est largement imposé face à Grenoble, dans le cadre des pré-barrages pour la montée en Ligue 1. À domicile, le club de la ville rose, qui a terminé à la troisième place de la saison régulière, a obtenu le droit de disputer une nouvelle bataille.

Les Violets ont nettement dominé leurs adversaires. Srijn Spierings, Kouadio Koné et Rhys Healey ont trouvé la faille. Deux anciens joueurs de D1A ont également participé à la victoire des Toulousains : Sebastian Dewaest (ex-capitaine de Genk) et Brecht Dejaegere (prêté par La Gantoise). À l'inverse, l'ancien attaquant de Charleroi, David Henen est monté au jeu à dix minutes du coup de sifflet final, et n'a pas pu empêché la défaite des siens. Score final : 3-0 pour Toulouse.

3-0. Encore deux marches à gravir.



𝗣𝗲𝘂𝗽𝗹𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝘁, retweetez avec #DeboutToujours pour donner de la force à vos soldats ⚔️😈pic.twitter.com/cD1wC1nq3y — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 21, 2021

La saison de Toulouse n'est donc pas finie. Grâce à cette victoire, les hommes de Patrice Garande peuvent encore accéder à l'élite la saison prochaine. Pour cela, ils devront se défaite du (futur) 18ème de Ligue 1 à travers une double-confrontation. Alors, qui de Bordeaux, Brest, Lorient, Nantes, Reims, Strasbourg sera opposé au Téfécé ? La réponse est attendue ce week-end.