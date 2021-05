Mohamed Ouabi vers un défi comme T2 dans le Golfe

Mo Ouahbi, coach des U15 du RSC Anderlecht, formateur apprécié au club et parfois membre des staffs précédents, a annoncé son départ à la surprise générale.

Mohamed Ouahbi a surpris son monde via les réseaux sociaux en annonçant son départ du RSC Anderlecht au terme de la saison actuelle. L'actuel entraîneur des U15 a travaillé au club pendant 17 ans et était notamment l'adjoint de Besnik Hasi de 2015 à 2016. Brièvement évoqué du côté de l'Union Saint-Gilloise, où le responsable de la formation Joël Crahay a claqué la porte, Ouabi pourrait finalement opter pour le Golfe et plus précisément l'Arabie Saoudite.

D'après nos informations, c'est en effet du côté de Al-Fateh, où coache un certain Yannick Ferrera, que Ouabi relèverait son nouveau défi en tant qu'adjoint. L'officialisation ne saurait tarder et Mo Ouabi sera ce soir en direct sur le podcast de supporters 4Sporting ; il y évoquera certainement sa décision et son avenir ...