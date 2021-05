La Copa Libertadores innove avec un corps arbitral 100% féminin, une première dans l'histoire de la compétition

La plus grande compétition de clubs d'Amérique du Sud a décidé de mettre à l'honneur une équipe composée intégralement de femmes pour une rencontre de poules la semaine prochaine.

La rencontre de jeudi prochain entre Defensa y Justicia (Argentine) et Independiente del Valle (Equateur) sera dirigée par un corps arbitral 100% féminin, une première dans l'histoire de la compétition. Edina Alves, première femme à avoir dirigé une rencontre de la FIFA cette année, sera l'arbitre principale de la rencontre. Elle sera assistée par la Brésilienne Neuza Back et les Chiliennes Cindy Nahhuelcoy et Maria Belen Carvajal.