Noa Lang présente ses excuses : "Je ne voulais offenser personne"

Noa Lang est au centre d'une malheureuse polémique après avoir entonné un chant antisémite avec les supporters du Club de Bruges. Le joueur a pris la parole pour la première fois.

Après le communiqué du Club de Bruges minimisant l'incident, Noa Lang a pris la parole lui-même via son compte Instagram pour présenter ses excuses. "Je suis fils d'un père surinamais et d'une mère néerlandaise. Le racisme et les préjugés me sont bien connus. Après avoir remporté le titre, j'ai chanté de tout mon coeur avec ces supporters que je rencontrais pour la première fois", explique-t-il.

"En tant qu'ancien de l'Ajax, je connais bien les surnoms qu'on peut utiliser pour certaines équipes. Je ne souhaitais offenser personne. C'est derrière moi et je n'y reviendrai plus", conclut Noa Lang, qui peut cependant s'attendre à une sanction de la part de l'Union Belge ...