Iebe Swers, de Seraing à Malines: "Quand un club comme ça arrive avec une proposition..."

Iebe Swers se plaisait bien à Seraing, mais il ne pouvait pas refuser la proposition du Kavé...

Pourtant, il ne le cache pas, la décision de quitter les Métallos n'a pas été si facile à prendre. "C'est dommage de quitter Seraing parce que j'ai vécu une année fantastique là-bas. Mais, quand une équipe comme Malines arrive avec une proposition, on écoute."

Mais le latéral droit, titulaire indiscutable lors de la saison écoutée a rapidement été séduit par les arguments du Kavé. "Leur vision d'avenir, le football qu'ils veulent proposer, le discours de l'entraîneur. Cela m'a parlé tout de suite."

Iebe Swers a en plus l'avantage de retrouver un entraîneur qu'il connaît très bien. "Il y a quatre ans, je jouais plus haut et c'est Wouter Vrancken, pendant mon prêt à Lommel, qui m'a fait redescende au back. Et c'est aussi à cette place que j'ai pu m'illustrer avec Seraing."