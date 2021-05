Roberto Martinez optimiste : "Je connais Eden et je sais qu'il prestera"

L'un des points d'interrogation entourant les Diables Rouges concerne Eden Hazard : dans quelle forme arrivera le capitaine belge à l'Euro 2020 ? Roberto Martinez en a parlé dans un long entretien accordé à Marca.

Roberto Martinez s'est longuement entretenu avec le quotidien sportif Marca dans une interview retraçant toute sa carrière. Il a également évoqué l'Euro 2020 à venir, et le cas Eden Hazard qui intrigue en Espagne. L'intervieweur revient ainsi sur les propos de Martinez, qui affirmait qu'Eden était dans sa meilleure forme il y a deux semaines ... alors qu'Hazard n'a finalement pas joué face à Villarreal lors de la dernière journée.

"J'avais dit qu'il était dans sa meilleure forme physique depuis son arrivée à Madrid", nuance le sélectionneur belge. "Eden a eu beaucoup de malchance en deux années à Madrid. Les supporters du Real et de la Liga n'ont pas pu voir le vrai Hazard. Cela m'attriste car il fait partie de ces rares joueurs qui peuvent faire la différence, mais pour ça, il doit être dans les bonnes conditions. Il faut aussi comprendre la personne. Je connais Eden et je sais qu'il va prester, il se prépare à redevenir le grand joueur que nous connaissons tous", affirme Martinez.

Mon expérience me dit qu'un joueur qui sort d'une saison difficile peut avoir une préparation positive pour un grand tournoi

Selon le Catalan, il est tout à fait possible de voir Eden Hazard évoluer à son meilleur niveau à l'Euro 2020. "Il est notre capitaine, a une grande influence. Je souhaite qu'il n'ait pas de problèmes physiques et qu'on puisse voir le grand Hazard que, par malheur, nous n'avons pas vu à Madrid. Quand vous êtes sélectionneur, vous souhaitez que vos joueurs sortent d'une bonne année, mais mon expérience me dit que parfois, un joueur qui n'a pas eu les minutes ou le succès espérés peut avoir une préparation positive pour un grand tournoi", analyse Roberto Martinez.

"Nous avons une longue période de préparation avant l'Euro, nous avons les données médicales d'Eden depuis 2008, le staff médical le connaît bien ... Je suis très confiant concernant le fait que nous allons récupérer Hazard à son maximum", insiste-t-il. "C'est un joueur de talent, de magie en un contre un ... Il ne dépend pas d'une grande forme physique pour faire la différence. S'il va bien, il aura un grand rôle".