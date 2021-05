L'Antwerp officialise le départ de Franky Vercauteren

Son arrivée avait laissé sceptique, le fond de jeu anversois n'aura pas été aussi riche qu'avec Ivan Leko, mais Franky Vercauteren aura fait le job : l'expérimenté entraîneur de l'Antwerp aura amené le Matricule 1 en Playoffs, puis sur le podium, s'assurant un ticket européen qui amènera le club en poules, de l'Europa League ou de la Conference League. Un travail salué par le club, qui a fait ses adieux à Vercauteren ce lundi.

"Frank Vercauteren a signé un contrat début 2021 jusqu'à la fin de la saison. Il a pris la relève en tant qu'entraîneur dans des circonstances difficiles et a guidé l'équipe vers une excellente troisième place. Le Royal Antwerp FC est très reconnaissant en vers Frank Vercauteren et lui souhaite bonne chance".

Frank Vercauteren tekende begin 2021 een contract tot einde seizoen. Hij nam als coach het roer over in moeilijke omstandigheden en loodste de ploeg naar een knappe derde plek in de eindstand!



Royal Antwerp FC is Frank Vercauteren bijzonder dankbaar en wenst hem veel succes toe.