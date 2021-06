Officiel: un deuxième Cityzen débarque au Barça!

Après Sergio Agüero, un autre protégé de Pep Guardiola débarque à Barcelone. Eric Garcia retrouve un club qu'il connaît déjà par coeur, puisqu'il a été formé à Barcelone, avant de rejoindre l'école des jeunes de Manchester City en 2017.

Son retour en Catalogne était dans l'air depuis un moment, il a finalement été officialisé ce mardi. Et comme Sergio Agüero, Eric Garcia arrive gratuitement à Barcelone. Son contrat avec City s'achevait le 30 juin prochain, il a signé un bail de cinq ans avec les Blaugrana.

Home is where the heart is. pic.twitter.com/FQRV2L4n4R