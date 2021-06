Yari Verschaeren revient sur sa non-sélection pour l'Euro : "Déçu, mais je n'ai rien à dire sur ce groupe"

Absent de la sélection de Roberto Martinez pour l'Euro 2020, le joueur du Sporting d'Anderlecht a été repris par Jacky Mathijsen pour rejoindre la sélection U21 cet été.

Yari Verschaeren est absent de la liste des 26 joueurs de Roberto Martinez pour l’Euro 2020. Toutefois, le joueur du Sporting d'Anderlecht comprend et accepte le choix du sélectionneur des Diables rouges. "Quand on voit les joueurs qui ont été sélectionnés pour l'Euro, on ne peut que dire que c’est une sélection correcte. Les joueurs qui sont là méritent amplement leur sélection. Évidemment, je suis déçu de ne pas être repris, mais je n’ai rien à dire sur ce groupe", a confié l'Anderlechtois ce mardi matin en conférence de presse à l'occasion du rassemblement des Espoirs.

Verschaeren a rejoint la sélection U21 de Jacky Mathijssen pour débuter les éliminatoires en vue de l'Euro 2023. "Le fait que je sois de retour chez les Diablotins n'est pas un problème du tout. Je suis particulièrement impatient de jouer à ce jeu. Même si cela signifie un long voyage au Kazakhstan. Nous avons un très bon groupe, avec beaucoup de talent. Nous voulons vraiment gagner au Kazakhstan. C'est le premier match de la campagne et c'est toujours très important. Si je suis l'un des leaders de cette équipe ? Oui, je le suis. Il y a encore des joueurs qui ont une certaine expérience du plus haut niveau, mais je pense pouvoir jouer un rôle de premier plan", a-t-il conclu.