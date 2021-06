Un premier galop d'essai pour les Diables: avec quel onze de base?

Conte la Grèce, les Diables Rouges entament la dernière ligne droite de leur préparation pour l'Euro, avec un onze de base qui ne ressemblera probablement pas à celui qu'alignera Roberto Martinez contre la Russie dans neuf jours.

Kevin De Bruyne, qui ne devrait pas jouer le premier match de l'Euro, n'a pas encore rejoint les Diables Rouges et ne sera donc pas là. Axel Witsel n'est pas encore prêt à jouer et Roberto Martinez a déjà annoncé que Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen et Eden Hazard ne joueraient pas non plus ce soir.

C'est Simon Mignolet qui est attendu entre les perches, alors que Thibaut Courtois reprendra sa place dimanche contre la Croatie. En défense, on peut s'attendre à un trio composé de Toby Alderweireld, Dedryck Boyata et Jason Denayer. Mais le sélectionneur a annoncé que les trois réservistes auraient du temps de jeu. Zinho Vanheusden et Brandon Mechele joueront donc, mais seront-ils titulaires? Réponse ce soir.

Sur les flancs, Timothy Castagne, Thomas Meunier, Thorgan Hazard et Yannick Carrasco, voire Nacer Chadli, sont candidats pour les deux places disponibles. Dans l'entrejeu, Roberto Martinez devrait installer le duo Tielemans-Dendoncker. Mais Albert Sambi Lokonga aura, lui aussi, du temps de jeu. Hans Vanaken et Dennis Praet devraient également fouler la pelouse du Stade Roi Baudouin.

Devant, on peut s'attendre à voir Romelu Lukaku débuter la rencontre, lais, là encore, on imagine que Michy Batshuayi et Christian Benteke seront impliqués. Avec Dries Mertens et Jérémy Doku aux côtés de l'attaquant de pointe? Pas impossible que Roberto Martinez fasse confiance à Leandro Trossard, qui avait été brillant contre la Biélorussie en mars.