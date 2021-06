L'incroyable statistique de Romelu Lukaku après son but face à la Croatie

Romelu Lukaku a inscrit son 60e but avec les Diables ce dimanche. Un chiffre qui lui permet de devancer de véritables légendes.

En inscrivant son 60e but en sélection à l'âge de 28 ans et 24 jours, Romelu Lukaku est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à avoir atteint ce palier depuis un certain Gerd Müller : il devance d'assez loin des pointures comme Lionel Messi (30 ans), Robert Lewandowski (31 ans) ou même Cristiano Ronaldo (31 ans). Le buteur le plus prolifique de l'histoire du football de sélection est toujours Ali Daei avec ses 109 buts sous la vareuse de l'Iran ; Lukaku est 40e de ce classement. Peut-il un jour trôner en tête ?