De Bruyne et Witsel sont restés à Tubize: Martinez revient sur ce choix 100% médical

Axel Witsel et Kevin De Bruyne n'ont pas fait le déplacement en Russie et sont restés en Belgique. Roberto Martinez revient sur l'évolution physique de ces deux joueurs.

Les Diables sont donc partis à 24 à St-Pétersbourg. En effet, Witsel et De Bruyne sont restés au centre national à Tubize et ce vendredi en conférence de presse Roberto Martinez est revenu sur ce choix qui a été pris en concertation avec la cellule médicale.

"La situation est claire pour Axel Witsel. Il est revenu avec le groupe et jusqu'ici il donne entièrement satisfaction. Nous profitons juste de chaque jour pour l'emmener de plus en plus vers le niveau du groupe. S'il n'est pas venu en Russie, c'est pour continuer son travail de fond."

Le Catalan est ensuite revenu sur le cas du milieu de terrain de Manchester City: "C'est une directive médicale: il a bien travaillé hier mais il n'est pas encore avec le groupe. Les deux prochains jours seront importants pour le ramener au niveau physique du groupe. On leut offre du temps supplémentaire".

Pour deux autres joueurs par contre, tout va bien dans le meilleur des mondes: "Trossard et Boyata ont retrouvé le noyau il y a deux jours. Ils se sont entraînés normalement et sont à 100%".