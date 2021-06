Le coup de gueule de Rolland Courbis par rapport à l'équipe de France : "On va se mettre tout le monde à dos"

Les Bleus sont donnés grands favoris pour remporter l'Euro.

Champion du monde en titre et vice-champion d'Europe, l'équipe de France aborde la compétition en tant que grande favorite.

Mais plusieurs déclarations au sujet de ce rôle, ou encore de la qualité de l'effectif ou encore du Ballon d'Or ont fini par agacer Rolland Courbis : "Il faut impérativement que Didier Deschamps siffle la fin de la récréation. Si on ne fait pas attention, on va perdre cet Euro avant même de l'avoir commencé", a déclaré un Rolland Courbis agacé sur les ondes de RMC.

"On va se mettre tout le monde à dos, on va être détestés. On ne se rend pas compte des déclarations qu'on fait, on pense que Mbappé pourrait être Ballon d'Or, Kanté aussi. Pourquoi pas, mais gardons-le pour nous", poursuit l'ancien coach de Montpellier.

"Je suis surpris qu'on ne fasse pas gaffe et qu'on puisse dire qu'on a le meilleur effectif du monde, le meilleur trio d'attaque du monde. On a été champions du monde mais c'était quand même il y a trois ans. On va se mettre à dos tous les adversaires, le public alors qu'on joue à l'extérieur, être détesté et cela pourrait aussi influer sur certaines décisions arbitrales. On manque d'intelligence. Nous avons une superbe équipe mais il faut qu'on la ferme."