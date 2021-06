Mathias Fixelles retrouve Luka Elsner: "L'un des meilleurs avec qui j'ai travaillé"

Arrivé à Courtrai, l'ancien Unioniste retrouve avec beaucoup de plaisir un coach qu'il a côtoyé au Parc Duden.

Après cinq saisons sur les terrains de l'Union Saint-Gilloise, c'est avec le KV Courtrai que Mathias Fixelles va finalement découvrir la D1A. Mais il gardera d'excellents souvenirs de son passage au Parc Duden. "On a vécu de très belles choses. Une nette victoire contre Anderlecht en Coupe, on a éliminé Genk aussi et puis ce titre de champion en D1B", se souvient-il pour les médias du KVK.

Mais Mathias Fixelles est aussi heureux d'avoir trouvé une belle opportunité et il est désormais impatient de retravailler avec Luka Elsner. "Je crois énormément en cet entraîneur. Sur le plan professionnel et tactique, c'est l'un des meilleurs avec qui j'ai travaillés", insiste-t-il.