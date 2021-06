Gianluigi Buffon de retour dans son premier club?

L'avenir du légendaire gardien italien se précise.

A 43 ans, Gianluigi Buffon est en passe de s'offrir un ultime défi. Alors que son contrat avec la Juventus, qui ne sera pas renouvelé, prend fin le 30 juin prochain, l'ancien portier de la Squara Azzura aurait trouvé son prochain club.

Selon les informations de Sky Sport Italia, c'est vers Parme que se dirige Gigi. Après plus de 25 ans au plus haut niveau, Buffon devrait donc découvrir la Serie B la saison prochaine et retrouver un club dans lequel il avait entamé sa carrière: il avait disputé 220 rencontres avec Parme avant de rejoindre la Juventus.