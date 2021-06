🎥 Auteur d'une inspiration géniale, Patrik Schick savoure son bijou : "J'ai déjà rejoué le match trois fois dans ma tête"

La République TchÚque n'a pas tremblé face à l'Ecosse et l'a emporté au terme d'une rencontre agréable à suivre et intense au niveau du rythme.

Avec sa frappe de la moitié de terrain, Patrik Schick a inscrit le plus beau but du tournoi jusqu'à présent : "C'est génial. J'attendais vraiment ce match avec impatience. Il nous a coûté beaucoup d'énergie et c'est super de l'avoir géré sans encaisser", confiait le héros du jour sur CT Sport.

"C'est une belle victoire. J'ai déjà rejoué le match trois fois dans ma tête. Le deuxième but est un délice, un vrai conte de fées... ", souriait le joueur du Bayer Leverkusen qui explique comment il a eu cet éclair de génie : "J’ai remarqué que le gardien avait tendance à jouer haut. Puis sur l'action, j’ai vérifié où il était, le gardien était avancé et j'ai vu qu'il était en dehors de sa surface, puis j'ai frappé."

"Le cri de victoire finale résonne encore dans ma tête", confiait Jaroslav Šilhavý. "C'est un super feeling. Nous avons résisté à la pression de l'adversaire, puis pris les choses en main, c'était la clé du succès. Le superbe but de Patrik Schick a calmé l'adversaire. Je suis encore plus heureux car l'Ecosse a bien joué, ils ont été costaud", poursuit l'entraîneur tchèque.