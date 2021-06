🎥 Le message de Cristiano Ronaldo en conférence de presse : "C'est ça qu'il faut boire, pas du Coca-Cola"

Coca-Cola est l'un des nombreux sponsors de cet Euro.

Le géant des boissons gazeuses paie sans doute des sommes énormes pour que ses produits soient visibles, notamment lors des conférences de presse.

Mais cela n'est visiblement pas du goût de Cristiano Ronaldo. Le Portugais entretient une alimentation très stricte, qui exclut presque par défaut les boissons de ce type.

Lors de la traditionnelle conférence de presse, ce dernier a vu deux bouteilles devant lui et a décidé de les mettre de côté, avant de montrer une bouteille d'eau aux journalistes en disant : "C'est ça qu'il faut boire, pas du Coca-Cola."

Portuguese star footballer player Cristiano Ronaldo reacts to the Coca-Cola bottles standing on the table at press conference held before the Hungary match. He lifted them up and said "Drink water". 😆#EURO2020 | #POR pic.twitter.com/MTYkJPoft8